РИАМО - 24 ноя. Все поезда на Московских центральных диаметрах 23 ноября следовали по расписанию, сбоев не было, говорится в сообщении пресс-службы Центральной пригородной пассажирской компании.

«За третий день с запуска не было зафиксировано ни одного сбоя. Минимальный интервал в движении поездов составил 5 минут на МЦД-1 и 6 минут на МЦД-2», - говорится в сообщении.

Движение по первым диаметрам было запущено 21 ноября. За первые два дня работы поезда МЦД перевезли более 1 миллиона человек.

Поездами МЦД являются все электрички, которые курсируют по диаметральным маршрутам, то есть от Одинцова до Лобни и от Подольска до Нахабина. Для проезда можно выбрать не только «Иволги», но и любой другой электропоезд в границах МЦД.

Также пассажиров на МЦД-1 (D1) перевозят поезда «Аэроэкспресс», которые следуют со всеми остановками от Одинцова до Савеловской, еще останавливаются на Окружной.

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