РИАМО - 24 ноя. Самолет, летевший рейсом Москва – Анапа, экстренно сел в аэропорту Ростова-на-Дону из-за того, что одному из пилотов стало плохо, сообщает «Интерфакс».

«Командир пассажирского лайнера, выполнявшего регулярный рейс из Шереметьева в Анапу, связался с диспетчерами ростовского авиаузла и доложил о резком ухудшении самочувствия второго пилота», - сказал информированный источник агентства.

Маршрут воздушного лайнера был спрямлен, ему дали приоритет посадки в аэропорту «Платов» (Ростов-на-Дону). В итоге борт благополучно приземлился.

Второго пилота передали медикам. По некоторым данным, спасти его не удалось.

В пресс-службе аэропорта «Платов» подтвердили факт экстренной посадки самолета, но причины и обстоятельства произошедшего не уточнили. В то же время в ростовском аэропорту отметили, что самолет готовится к вылету, проводится дозаправка. В ближайшее время он отправится в пункт назначения.