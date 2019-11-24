РИАМО - 24 ноя. Во второй половине следующей недели на юге, востоке и юго-востоке Московского региона возможен ледяной дождь, автомобилистам нужно быть внимательными и поменять резину на зимнюю, сообщил РИАМО в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Вторая половина четверга, вечером и в ночь на пятницу - местами ледяной дождь на юге, юго-востоке, востоке. Автомобилисты, будьте внимательнее. «Переобуйтесь» обязательно те, кто еще этого не сделал. А дальше туманы с ухудшением видимости», - сказал Тишковец.

По его словам, на пути ледяного дождя первыми станут Чехов, Серпухов и Ступино в районе 14 часов. В районе 15-16 часов - Коломна. После 17 часов ледяной дождь пройдет уже в Подольск, Воскресенск, Жуковский, Электросталь, Шатуру, на юг и юго-восток Москвы.

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