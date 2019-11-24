РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 ноя. Психологи начали работать с жителям сгоревшего дома в микрорайоне Первомайский городского округа Королев, также на месте временного размещения в лагере «Родник» организовано горячее питание, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Пожар в жилом доме в Королеве в микрорайоне Первомайский произошел поздно вечером 23 ноября. Жертв и пострадавших нет. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара, а также оказать им материальную поддержку.

«Главой города Александром Ходыревым сразу после начала пожара на месте был создан оперативный штаб по эвакуации и оказанию людям всей необходимой помощи. Все находившиеся в доме люди были размещены в расположенный рядом культурный центр. На месте было организовано горячее питание, помощь медперсонала и психологов», - говорится в сообщении.

Пункт временного размещения организован в детском оздоровительном лагере «Родник», где для жителей также было обеспечено горячее питание и раздельное проживание.

После завершения работ по тушению пожара коммунальные службы совместно с МЧС приступили к оценке текущего состояния здания.