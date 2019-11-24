РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 24 ноя. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 25 ноября пообщается с жителями муниципалитета в прямом эфире радио, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«25 ноября в прямом эфире программы «Радио Люберецкого региона» выступит глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий. Начало в 18:10», – говорится в сообщении.

Свои вопросы жители могут отправить на электронный адрес радио: radiolub@mail.ru или задать по телефону: 8-495-554-55-72. Телефон для предварительного звонка: 8-495-554-00-72.