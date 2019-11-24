РИАМО - 24 ноя. Синоптики предупредили жителей европейской части России, в том числе Подмосковья и Москвы, об арктическом вторжении, пришедшем в регион в третьей декаде ноября, оно может быть опасно для растений в садах и на участках, сообщается на портале «Метеовести».

Полное отсутствие снежного покрова лишь усугубляет ситуацию в регионе.

«Мы решили посмотреть, как часто в Московском регионе резкое похолодание в конце осени бывает бесснежным. Метеорологическая статистика говорит, что подобная ситуация складывается в ноябре примерно один раз в 10 лет. За последние полвека так было в 1975, 1984, 1998 и 2002 годах», - отмечается в материале.

Синоптики напомнили, что последнее арктическое вторжение без осадков наблюдалось в Москве в 2014 году. Тогда с 19 по 21 ноября температурный фон быстро опустился до минус 10 - минус 11 градусов. Кроме того, тогда тоже совсем не было снега.

Жителям Московского региона рекомендуют подготовиться к зиме - растения необходимо укрыть еловыми ветками, засыпать опилками или завернуть специальным материалом.

«К сожалению, если какие-то из ваших растений все же не перенесут эти морозы, агрономы советуют в будущем делать ставку на местные районированные сорта», - добавляется в сообщении.