РИАМО - 24 ноя. Три бытовки на площади 30 квадратных метров загорелись на улице Софьи Ковалевской в столице, возгорание ликвидировали, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

В оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице 23 ноября в 23:17 поступило сообщение о возгорании по адресу: улица Софьи Ковалевской, дом 2, корпус 4.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит возгорание трех бытовок . Принятыми мерами в 23:43 возгорание локализовано на площади 30 квадратных метров, а в 23:55 ликвидировано», - говорится в сообщении.

Информация о пострадавших при пожаре в бытовках не поступала.