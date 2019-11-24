РИАМО - 24 ноя. На территории столицы в течение ближайших трех лет будет построено около 30 новых поликлиник, также отремонтируют порядка 150 медучреждений, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В ближайшие три года будет построено около 30 поликлиник, это достаточно большой объем, около 150 будет капитально отремонтировано, из них 135 – это комплексный ремонт, <…> модернизируют все от фундамента до крыши», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что на время проведения ремонтных работ действующие поликлиники будут переезжать в другие здания.

Участники столичного проекта «Активный гражданин» отобрали первые 50 поликлиник, которые будут ремонтировать в 2020 году.

Как прикрепиться к поликлинике в Москве>>