РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. В Подольске по просьбе предпринимателей проверили работу котельной на территории предприятия ПЭМЗ, в настоящее время она работает в штатном режиме, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

После встречи главы городского округа Подольск Николая Пестова с предпринимателями было дано поручение заместителю главы по ЖКХ Владиславу Лукьяненко, представителям МКУ «Окружное хозяйство», «Подольской теплосети», «Водоканала» и «Мосэнергосбыта» провести встречу с потребителями на промышленной площадке ПЭМЗ.

«По результатам осмотра установлено: котельная работает в штатном режиме. Горячее и холодное водоснабжение подается в полном объеме. Насосная станция технической воды работает в штатном режиме. Зафиксировано снижение потребления технической воды на промышленной площадке по сравнению с предыдущими периодами, что говорит о том, что потребители стали больше использовать артезианскую воду, а это недопустимо, так как может негативно повлиять на работу котельной», - говорится в сообщении.

В ходе мероприятия участники провели плановую проверку потребителей на заключение договоров и пользования электроэнергией. Помимо этого, были обсуждены вопросы о вывозе ТКО, обеспечения ГВС, ХВС, теплоснабжения. Также была проведена проверка асфальтобетонного покрытия.