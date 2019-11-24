РИАМО - 24 ноя. В Москве на Привольной улице загорелись бытовки, общая площадь возгорания составила 50 квадратных метров, пожар потушили, сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о пожаре поступило в центр управления в кризисных ситуациях столичного главка МЧС 23 ноября 21:32. Возгорание произошло по адресу: Привольная улица, дом 8.

«Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями было установлено, что происходит возгорание бытовок на площади 50 квадратных метров. Подразделения незамедлительно приступили к ликвидации возгорания», - отмечается в сообщении.

В 22:06 пожар был локализован, а в 22:17 — ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.