РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 ноя. В лагере «Родник» Королева организовали пункт верменного размещения людей из сгоревшего общежития, их обеспечили всем необходимым, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы администрации городского округа.

Пожар в общежитии Королева произошел поздно вечером 23 ноября. Открытый огонь был локализован ночью. Из здания эвакуированы все жильцы. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении пострадавших от пожара, а также компенсировать причиненный материальный ущерб.

«В общежитии расположено около 30 коммунальных квартир. Все жители доставлены в лагерь «Родник», где они обеспечены всем необходимым», - сказал собеседник агентства.

Сразу после пожара жителей разместили в молодежном культурном центре, затем их автобусом доставили в лагерь.

Причины произошедшего возгорания устанавливаются.