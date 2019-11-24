РИАМО - 24 ноя. Возникающие технические проблемы в работе Московских центральных диаметров будут устранять спокойно, последовательно, но в короткие сроки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Запуск МЦД состоялся 21 ноября. Первые два диаметра Нахабино – Подольск и Одинцово – Лобня проходят насквозь через столицу и не привязаны к конкретным железнодорожным вокзалам. Пассажиры МЦД также могут бесплатно сделать пересадку на метро и Московское центральное кольцо. Первые пассажиры столкнулись с проблемами, связанными с оплатой проезда, переполненностью поездов, сбоями в движении.

«Конечно какие-то есть технические огрешности, но над этим надо спокойно работать, последовательно и в максимально короткие сроки устранять те проблемы, которые будут возникать в ходе эксплуатации таких масштабных проектов», - отметил Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что данная работа будет похожа на ту, что проводили после запуска движения по МЦК.

«Это отладка всей системы взаимодействия различных организаций, это прокладка дополнительных путей, поставка нового подвижного состава», - перечислил мэр.

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