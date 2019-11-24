РИАМО - 24 ноя. Будущим мамам и женщинам с детьми в Москве оказывают помощь и поддержку, в мегаполисе действует множество программ для беременных женщин и матерей, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Москвичкам оказывают финансовую, социальную и психологическую помощь. Проводятся образовательные мастер-классы, еще до рождения детей можно получить несколько видов пособий и оформить социальную карту, по которой предоставляется скидка на покупку детских вещей.

«Чтобы облегчить хлопоты, связанные с рождением малыша, уже при выписке из роддома москвичкам вручают набор для новорожденного «Наше сокровище». Это практически полный комплект вещей, необходимых в первые месяцы жизни. В набор входит 44 предмета: верхняя и повседневная одежда, постельные принадлежности, средства личной гигиены, посуда для кормления и многое другое», - отмечается в материале.

Еще до рождения ребенка москвички могут получить пособия и оформить специальную социальную карту в центрах госуслуг «Мои документы».

«Все московские семьи, в которых появляются дети, получают от города финансовую поддержку. Помимо федерального пособия, родителям-москвичам однократно выплачивается 5500 рублей на первого, 14500 рублей — на второго и последующих детей. А если рождается тройня, то семье полагается единовременная выплата в размере 50 тысяч рублей», - уточняется в материале.

Также в Москве на качественно новом уровне реализованы простые бытовые услуги. Например, можно с помощью электронных услуг и портала mos.ru, не выходя из дома, прикрепить ребенка к детской поликлинике, записать его в дошкольную группу, первый класс школы или в спортивную секцию.

В городе работают учреждения, в которые женщины могут обратиться в сложной ситуации. Там ведут прием специалисты самых разных направлений: от психологов до юристов. Они помогут справиться с родовой депрессией, решить карьерные и семейные проблемы, а также дадут юридические консультации.

«Москвички, которые хотят совмещать воспитание детей и карьеру, найти работу по прежней специальности или освоить новую, могут обратиться в специализированный центр занятости «Моя карьера» (улица Сергия Радонежского, дом 1, строение 1). За каждой соискательницей закрепляется карьерный консультант, который помогает с трудоустройством», - добавляется в сообщении.

Также проводятся лекции и мастер-классы, на которых объясняют, как решить те или иные карьерные вопросы или тесты профориентации.

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