РИАМО - 24 ноя. Легковой автомобиль заехал в подземный переход на улице Уткина в столице, в результате инцидента пострадал водитель машины, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«ДТП на улице Уткина: по предварительной информации, легковой автомобиль въехал в подземный переход (вход №2 метро «Шоссе Энтузиастов»). Пострадал один человек (водитель)», - говорится в сообщении.

Пострадавших пешеходов в данной аварии нет. Автомобиль, въехавший в переход, в службах такси не числится.