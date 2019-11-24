РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 24 ноя. В автосервисе на Домодедовском шоссе Подольска было полностью ликвидирован пожар, его тушили свыше 70 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Сообщение о пожаре в автосервисе поступило 23 ноября в 18:15. В 18:53 возгорание локализовали на площади 360 квадратных метров.

«В 20:04 произошла ликвидация открытого горения. В 02:26 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

Всего в тушении возгорания принимали участие более 70 человек и свыше 20 единиц техники.