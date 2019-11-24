РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 ноя. Пропавшего 17 ноября 60-летнего Александра Волобуева разыскивают в Домодедове и Москве, сообщается на официальной странице «Инфорг Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Волобуев Александр Павлович, 60 лет, ЦАО, Москва - Домодедово, Московская область. С 17 ноября 2019 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Рост Волобуева 185 сантиметров. Он среднего телосложения, у него седые волосы и зеленые глаза. Особые приметы - витилиго (нарушение пигментации кожи).

Волобуев был одет в зеленый свитер и предположительно светлую рубашку, светло-коричневую куртку и брюки. Также на нем была черная кепка. С собой у мужчины был кофр с фотоаппаратурой.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или по номеру 112.