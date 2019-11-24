РИАМО - 24 ноя. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать пострадавшим от пожара в общежитии Королева всю необходимую помощь в размещении, говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

В микрорайоне Первомайский городского округа Королев сгорело здание общежития. 147 человек покинули здание самостоятельно, еще 40 человек эвакуировали пожарные по лестничным маршам. В результате возгорания погибших и пострадавших нет.

«Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара в жилом доме в Королеве, а также компенсировать причиненный материальный ущерб», - говорится в сообщении.

Возгорание в общежитии тушили 87 человек и 28 единиц техники, из них от МЧС: 55 человек и 16 единиц техники.