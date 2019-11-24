РИАМО - 24 ноя. Возгорание произошло в квартире дома на улице 9-й Парковой в столице, в результате пожара погиб один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Москве.

«23 ноября 2019 года в 23:44 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о задымлении по адресу: улица 9-я Парковая, дом 40», - говорится в сообщении.

По указанному адресу выехали пожарно-спасательные подразделения. В одной из квартир обнаружено самозатухание личных вещей на площади около 1 квадратного метра. В очаге пожара обнаружен погибший человек.