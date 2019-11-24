РИАМО - 24 ноя. Более 40 тысяч бесплатных транспортных карт «Тройка» раздали тем пассажирам метро и Московских центральных диаметров, которые не смогли пройти через турникет по своей карте или не успели ее перекодировать, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Тем пассажирам, которые не смогли пройти через турникет по своей карте «Тройка» или не успели перекодировать, на станциях МЦД бесплатно выдали новые активированные карты, чтобы частично компенсировать неудобства. За два дня работы МЦД пассажирам раздали более 40 тысяч бесплатных «Троек», - говорится в сообщении.

Чтобы пассажиры могли воспользоваться всеми преимуществами карты «Тройка» при оплате проезда на МЦД, им надо активировать свою карту. Для этого можно обратиться в любую кассу метрополитена.

Также активацию можно провести самостоятельно в автоматах по продаже билетов на станциях метро через билет «Кошелек». Для этого необходимо пополнить баланс минимум на 1 рубль. Еще один способ: при активации удаленного пополнения «Кошелька» на информационном терминале (желтый валидатор на станциях метро) билет на карте автоматически обновится.

Тем, кто самостоятельно не может активировать транспортную карту, на станциях МЦД и на пересадочных станциях подземки помогут дежурные сотрудники.

Две линии МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск запустили в Московском регионе 21 ноября. Новые железнодорожные магистрали, по сравнению с обычными электричками, проходят через всю столицу насквозь и не привязаны к конкретным вокзалам.

У пассажиров появились сотни новых удобных вариантов пересадок на разные виды транспорта, а в течение 90 минут они могут бесплатно пересесть на метро и Московское центральное кольцо.

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