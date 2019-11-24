РИАМО (КОРОЛЕВ) - 24 ноя. В микрорайоне Первомайский городского округа Королев сгорело здание общежития, пожар начался с кровли, сообщил «РИАМО в Королеве» представитель пресс-службы администрации муниципалитета.

Пожар начался поздно вечером 23 ноября с кровли общежития в микрорайоне Первомайский.

«Загорелось здание общежития на улице Первомайской, 12. В этом здании около 30 коммунальных квартир. Люди эвакуированы в молодежный культурный центр», - сказал собеседник агентства.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по Московской области, открытое горение было ликвидировано в воскресенье в 00:02. Пожар тушили 28 единиц техники, 87 человек, из них от МЧС: 55 человек и 16 единиц техники.

147 человек покинули здание еще до прибытия пожарных, среди них 41 ребенок. Также 40 человек было эвакуировано пожарными подразделениями по лестничным маршам. В результате пожара погибших и пострадавших нет.