РИАМО - 24 ноя. Переменная облачность без осадков ожидается на территории Подмосковья и Москвы в воскресенье, атмосферное давление останется высоким, температура будет около минус 1 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Антициклон сохранит влияние на погоду в Московском регионе. Ожидается переменная облачность без осадков.

«Максимальная температура воздуха в Москве закрепится в районе от минус 4 до минус 2, по области - от минус 6 до минус 1 градуса. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха - около 50%», - говорится в сообщении.

В регионе сохранится погода спастического типа. Атмосферное давление остается еще очень высоким, содержание кислорода в приземном слое воздуха в норме.

Синоптики отмечают, что конец осеннего периода, который характеризуется выраженной неустойчивостью, переплетается с аномально высоким атмосферным давлением. Отсюда у метеозавиимых людей следуют астено-невротические проявления с общей слабостью, снижение физических сил, снижение умственной работоспособности, скачки артериального давления, у лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Несмотря на то, что погода спастического типа сохраняется уже в течении нескольких дней, вероятность развития погодообусловленных обострений остается, поэтому необходимо проводить плановую профилактику (использовать рекомендованные врачом методы лечения), а также применять различные методы, снижающие неблагоприятные симптомы, охранительный режим: не перегружать организм тяжелыми физическими и эмоциональными нагрузками, нормализовать режим труда и отдыха», - отмечается в материале.