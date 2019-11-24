РИАМО - 24 ноя. В городском округе Щелково в воскресенье пройдет фестиваль скандинавской ходьбы, в котором примут участие порядка 200 человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Московской области.

«Фестиваль скандинавской ходьбы состоится в рамках проекта «Активное долголетие» и соберет 200 участников старшего поколения из Щелкова, Королева, Ивантеевки, Мытищ, Долгопрудного, Балашихи, Черноголовки, Ногинска, Люберец и Химок», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

На мероприятие приглашен Герой России, заместитель председателя совета депутатов городского округа Щелково Анатолий Андронов и олимпийская чемпионка по легкой атлетике 1980 года Татьяна Гойшик.

Специальные гости проведут с участниками мастер-класс по скандинавской ходьбе и пройдут с ними дистанцию в 1,5 километра в городском парке культуры и отдыха.

Открытый урок пройдет по адресу: город Щелково, Центральная улица, дом 73 (физкультурно-оздоровительный комплекс).