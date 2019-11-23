РИАМО - 23 ноя. В полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в районе улицы Большой Грузинской в Москве, специалисты со служебной собакой обследовали предмет, который оказался муляжом, принесенным для урока безопасности, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На службу «02» поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в районе дома №1 по Большой Грузинской улице. Сотрудниками полиции указанный предмет был обследован с применением служебной собаки. Эвакуация не производилась. Было установлено, что предмет никакой опасности не представляет», - сказал собеседник агентства.

По его словам, было установлено, что женщина пыталась провести выездное занятие с учащимися одной из московских школ. Она имела при себе муляж взрывного устройства, чтобы обеспечить детей дедактическим материалом. Поскольку мероприятие не было согласовано, произошло недопонимание.

Согласно открытым данным, по вышеуказанному адресу находится Московский зоопарк.