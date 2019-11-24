РИАМО - 24 ноя. В инновационном образовательном комплексе «Техноград» в воскресенье посетители в рамках марафона «PROвыбор» смогут узнать больше о профессиях будущего, а также оценить свои способности, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Рынок труда напрямую зависит от тех глобальных изменений, что мы наблюдаем в стране и мире. Экономике сегодня как никогда требуются мотивированные и подготовленные к вызовам времени люди. В этом смысле семейный марафон в «Технопарке» призван познакомить юных москвичей с авторскими методиками самоопределения и профориентационными практиками, которые помогут им понять себя, свои жизненные цели и настроиться на долгую и успешную карьеру», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Мероприятие запланировано с 11:00 до 17:00 на площадке павильона «Арт.Техноград», любой желающий сможет принять участие, однако необходимо зарегистрироваться.

Гостей ждут мастер-классы и деловые игры. Представители компаний, которые занимаются профориентацией, проведут тематические лекции. Посетители смогут узнать о новейших трендах развития рынка труда, пройти тестирование и получить экспресс-консультацию по выбору профессии.

Московский городской университет управления правительства Москвы организует на площадке зону виртуальной реальности, где все желающие смогут выступить перед аудиторией и проверить свои коммуникационные способности.