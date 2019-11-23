РИАМО - 23 ноя. Собака выбежала на лед и провалилась в воду на Борисовских прудах в столице, хозяин хотел достать питомца, но сам оказался в воде, их вытащили спасатели, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Поступила информация, что на Борисовских прудах мужчина гулял с собакой, которая выбежала на неокрепший лед и провалились. Хозяин бросился ее спасать и оказался тоже в воде», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что спасатели незамедлительно вышли на помощь пострадавшим. В 20:01 мужчина и собака были подняты на катер и доставлены на станцию. Им оказали первую помощь.