РИАМО - 23 ноя. В Подмосковье согласовали предоставление земельных участков 29 многодетным семьям в разных городских округах, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«29 участков в 12 городских округах Подмосковья согласованы Минмособлимуществом для предоставления многодетным семьям за прошедшую неделю», - сказал министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

В Серпухове согласовали 11 участков для передачи многодетным семьям, четыре участка согласовали в Богородском округе. Еще три участка - в Наро-Фоминском округе, по два участка для многодетных семей согласовали в Коломенском и Волоколамском округах, по одному — в Щелкове, Лотошине, Шатуре, Ступине, Талдомском округе, Кашире и Электрогорске.

Кроме того, уже утверждены девять схем земельных участков для последующего предоставления многодетным семьям в Чехове и Зарайске.