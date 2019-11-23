РИАМО - 23 ноя. Пожар произошел в частном доме в поселении Новофедоровское в новой Москве, площадь возгорания составила 100 квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по столице.

«23 ноября 2019 года в 19:55 в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: деревня Ожигово, поселение Новофедоровское», - говорится в сообщении.

Оперативно прибывшими пожарно-спасательными подразделениями установлено, что происходит возгорание частного дома на площади 100 квадратных метров. В 20:32 возгорание дома локализовано.