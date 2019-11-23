РИАМО - 23 ноя. Пожарные ликвидировали открытое горение в строении на Домодедовском шоссе в Подольске, огонь тушат почти 40 человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу в 18:15 в поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Подольск, Домодедовское шоссе, дом 12. В 18:53 возгорание локализовали на площади 360 квадратных метров.

«В 20:04 - ликвидация открытого горения. Привлекаемые силы и средства: 11 единиц техники, 38 человек, из них от МЧС: 15 человек и четыре единицы техники», - говорится в сообщении.

Как уточнил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Московской области, пожар произошел в автосервисе в Подольске.