РИАМО - 23 ноя. С 25 по 29 ноября в столице в рамках проекта «Московское долголетие» пройдут соревнования, концерты и мастер-классы, их организуют различные городские площадки, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Так, 25 ноября в районе Марьина Роща (улица Сущевский Вал, дом 31, корпус 2) пройдет концерт учащихся музыкальной школы имени Н.П. Ракова, ребята поздравят юбиляров супружеской жизни и ноябрьских именинников, исполнят песни зарубежных и российских композиторов. А в Текстильщиках (7-я улица Текстильщиков, дом 7, корпус 4) 26 ноября пройдет концерт участников проекта «Московское долголетие» в честь Дня матери.

«27 ноября в Лианозове (Новгородская улица, дом 32) поздравят ноябрьских именинников. Начало в 14:30. В этот же день в Капотне (1-й квартал Капотни, дом 14) состоится конкурс «Мир талантов», в котором примут участие горожане старшего поколения. Гостей приглашают к 13:30», - говорится в сообщении.

Также в Конькове 29 ноября пройдет третий межрайонный турнир по мини-гольфу. Соревнования организуют по адресу: Профсоюзная улица, дом 88/20. Судейскую коллегию возглавит чемпионка Москвы по мини-гольфу и активная участница проекта «Московское долголетие» Татьяна Селиванова. Соревнования начнутся в 13:00.

«Поздравлять именинников ноября в Бибиреве (улица Пришвина, дом 12, корпус 2) будут 28 ноября. Праздник там начнется в 15:00. В Текстильщиках (Волгоградский проспект, дом 46/15) в этот день запланирован марафон талантов «Звезды нас ждут». К нему присоединятся творческие коллективы проекта «Московское долголетие», - добавляется в материале.

Мастер-класс по скандинавской ходьбе проведут на аллее Памяти в парке Победы на Поклонной горе 29 ноября.