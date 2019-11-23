РИАМО - 23 ноя. Отреставрированный павильон «Азербайджан» открыли для посетителей на столичной ВДНХ, в нем будет работать торгово-выставочный центр, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Еще одно преображение на ВДНХ. После реставрации открылся павильон «Азербайджан». Молодые москвичи никогда не видели его таким. Построенный в 1939 году, он поражал великолепием фасада и декором в национальном стиле. Но в 1960-е, из-за смены экспозиции, его закрыли фальшфасадом», - написал Собянин на своей странице в Instagram.

Он уточнил, что реставраторы нашли под панелями роскошные витражи и интерьеры. Специалисты восстановили мозаику, исторические фонари и плафоны. На потолке павильона появились узоры, похожие на ковер.

По его словам, в ходе работ отреставрировали все элементы входной группы, включая скульптуры «Чабан» и «Азербайджанка». Их восстановили по слепкам из фонда Национального музея искусств Азербайджана.

«Теперь там будет торгово-выставочный центр этой страны (Азербайджана – ред.)», - добавил мэр.

Как уточняется на официальном сайте мэра Москвы, реставраторам удалось привести в порядок уникальные витражи шебеке - решетки из орехового дерева, которые азербайджанские мастера собирают из мелких деталей без гвоздей.

Реставрация павильона проводилась в рамках программы возрождения ВДНХ, которая началась в 2014 году. К сегодняшнему дню на территории выставки восстановили 14 объектов культурного наследия.