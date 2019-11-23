РИАМО - 23 ноя. XIV Дельфийские игры впервые принимают гостей из СНГ на территории Московской области, для молодых людей это возможность реализовать свой творческий потенциал, сообщила журналистам в субботу советник губернатора Московской области в ранге министра Нармин Ширалиева.

«Нынешняя история важна тем, что Дельфийские игры в этот раз объединили страны СНГ, и мы принимаем гостей. Абсолютное большинство и участников, и членов жюри, и представителей делегаций из стран содружества впервые приехали в Московскую область. Конечно, для нас принципиально важно, помимо соревнований, чтобы они полюбили подмосковную землю, чтобы они узнали регион, чтобы они уехали с ощущением, что сюда обязательно надо вернуться», - сказала Ширалиева.

По ее словам, для молодых людей это творческое состязание является прекрасной возможностью проявить свое умение преподносить себя и справляться со своими эмоциями. Она отметила, что на играх множество мероприятий проходит в формате театра.

Соревнования в рамках Дельфийских игр проходят по шести номинациям – фортепиано, скрипка, академическое, народное и эстрадное пение, открытая номинация. В числе жюри и гостей соревнований более 50 видных деятелей искусств стран СНГ.

Подарком участникам игр станет спецпоказ спектакля «Чайка». До спектакля состоится круглый стол на тему «Русская драматургия как мультикультурный мост, объединяющий театральное пространство стран СНГ».