РИАМО - 23 ноя. Возгорание произошло в бытовках в поселении Сосенское новой Москвы, его потушили, площадь пожара составила 80 квадратных метров, сообщается в Twitter-аккаунте Главного управления МЧС России по столице.

Пожарные локализовали возгорание в бытовках в поселении Сосенское в 19:35.

«Улица Николо-Хованская, дом 22. Принятыми мерами в 19:44 возгорание бытовок на площади 80 квадратных метров ликвидировано. Информация о пострадавших не поступала», - говорится в сообщении.