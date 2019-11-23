РИАМО - 23 ноя. В рамках реализации губернаторской программы у Военно-технического музея в городском округе Черноголовка появится свой парк, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Данный проект - первый опыт государственно-частного партнерства в рамках проекта «Парки Подмосковья». В нем инвесторами выступили музей славы, благотворительный фонд «Содействие» и конноспортивный клуб «Ивановское».

«Большую роль в реализации губернаторской программы и открытии «Ивановского парка» играет депутат Московской областной думы Вячеслав Фомичев, который лично курировал все проводимые работы. Огромный объем работ по очистке территории от лесных завалов и мусора, сложнейшие работы по оборудованию пешеходных тропинок и зон отдыха превратили бурелом в комфортное место отдыха всего лишь за один год. Правда, для этого приходилось работать по 10 часов в сутки», - говорится в сообщении.

Концепция парка сделает его отличным местом для самых разных форм досуга. Также удобной будет близость парка к Военно-техническому музею и КСК «Ивановское».

«Катание на лошадях, игровые зимние программы для детей и взрослых, просто пешие прогулки и общение вдали от городской суеты и шума – это тот самый парк, где можно будет отдохнуть по-настоящему», - отмечается в материале.

Планируется, что первые тематические программы на территории «Ивановского парка» начнут проводить уже в декабре этого года.