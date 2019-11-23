РИАМО - 23 ноя. Итоги всероссийской переписи населения 2002 года сыграли значимую роль в появлении и запуске программы по выплате материнского капитала, говорится в сообщении оргкомитета переписи-2020.

«В 2011 году материнский капитал получили более 700 тысяч человек. Пик выплат пришелся на 2016 год, когда было выдано более 900 тысяч сертификатов. По данным Росстата, в 2018 году материнский капитал оформили только 697 тысяч человек», - говорится в сообщении.

Чаще всего материнский капитал тратился на улучшение жилищных условий семей. В 2018 году из 697 тысяч человек, получивших материнский капитал, 692 тысячи потратили средства на покупку новых квартир (в том числе и с помощью ипотечного кредитования) и строительство домов.

По итогам комплексного наблюдения условий жизни населения, в последние годы заметно снижается процент семей с детьми, испытывающих стесненность жилищных условий. Если в 2011 году их доля составляла 18,5%, то к 2018 году сократилась до 11,6%. Одновременно с этим выросла доля семей с детьми, имеющих доступ к улучшенным санитарно-техническим средствам: в 2011 году таковых было 70,4%, в 2018 году - уже 76,5%.

На сегодняшний день размер материнского капитала составляет 453 026 рублей. Следующая индексация будет проведена в 2020 году. Ожидается, что сумма материнского капитала составит 470 241 рубль.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг.

При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).