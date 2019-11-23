РИАМО - 23 ноя. Депутат Государственной думы РФ Михаил Старшинов и главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян возглавят созданный на базе «Единой России» правозащитный центр для граждан, сообщается на сайте партии.

«В структуре генерального совета партии будет создано отдельное направление, которое займется вопросами функционирования и развития правозащитного центра, руководить которым будут два человека: Михаил Старшинов и Маргарита Симоньян», - говорится в сообщении.

В редакции RT создан центр, который называется «Не один на один», у него есть хорошие наработки.

«На мой взгляд, в названии этого центра содержится квинтэссенция того, что было бы здорово предложить людям, чтобы они со своими проблемами не оставались один на один, а приходили к нам, в приемные, к депутатам и получали всестороннюю помощь», - сказал Старшинов.