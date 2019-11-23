РИАМО - 23 ноя. Возгорание произошло в строении на Домодедовском шоссе в Подольске, общая площадь пожара составила 360 квадратных метров, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В субботу в 18:15 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в строении по адресу: Московская область, Подольск, Домодедовское шоссе, дом 12.

«На место убыла оперативная группа Подольского пожарно-спасательного гарнизона. В 18:53 - локализация на площади 360 квадратных метров. Дальнейшая информация уточняется», - говорится в сообщении.

В тушении возгорания в Подольске принимают участие 18 человек и шесть единиц техники.