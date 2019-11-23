РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 23 ноя. Концерт с участием звезд телепроектов «Голос», «Битва талантов» и «Детское Евровидение» прошел в поселке Красково городского округа Любецы, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«На нашем концерте выступают с разных проектов, таких как: «Голос», «Голос дети», «Битва талантов», «Детское Евровидение» и из других конкурсов. Красковский культурный центр выступил с предложением об организации концерта, а я лишь в этом помогла и пригласила своих друзей», - сказала одна из организаторов концерта Светлана Лукина.

По ее словам, на концерт пришло около 200 человек. На сцене некоторые исполнители представили свои собственные песни.