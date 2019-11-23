РИАМО - 23 ноя. В субботу вечером в столичных аэропортах Внуково, Шереметьево и Домодедово задержали и отменили 33 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В аэрогавани Внуково задержали девять рейсов, еще один отменили. В Домодедове задержано 13 прилетов и вылетов, четыре отменены. В Шереметьеве задержали шесть рейсов.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен рейсов нет.

Информация о задержке или отмене рейса должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.