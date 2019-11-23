РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. В подмосковном Подольске сотрудники ГИБДД провели профилактическую беседу с сотрудниками МУП «Подольский троллейбус» и поздравили женщин-водителей с наступающим Днем матери, говорится в сообщении группы пропаганды безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск

Госавтоинспекторы посетили МУП «Подольский троллейбус» и рассказали участникам дорожного движения о необходимости использовать ремни безопасности при передвижении в автотранспорте. Они сообщили об акции «Один щелчок спасает жизнь», о неукоснительном соблюдении правил дорожной безопасности, в том числе и при управлении личным транспортом.

«Сотрудники дорожной полиции поздравили водителей-женщин с предстоящим праздником «День матери», отметили их безаварийный, уважительный и аккуратный стиль вождения. В подарок женщины получили благодарственные письма от руководителя ОГИБДД, памятные тематические сладкие подарки и заряд положительных эмоций, который они подарят своим близким», - говорится в сообщении.

В ходе встречи договорились, что в общественном транспорте теперь будут информировать жителей о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения с помощью аудиороликов, плакатов, памяток и листовок о проводимых на территории обслуживания профилактических мероприятиях.