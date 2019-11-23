РИАМО - 23 ноя. В Краснозаводске прошло торжественное открытие обновленного стадиона СК «Старт», на нем появились поле с подогревом и новые трибуны, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Стадион получил футбольное поле с подогревом, отвечающее современным требованиям FIFA и четыре новые легкоатлетические дорожки. Модернизация футбольного поля стадиона была проведена в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» с участием средств федерального бюджета, бюджетов Московской области и муниципального образования», - говорится в сообщении.

Дополнительно за счет муниципального бюджета были проведены работы по устройству трибун, благоустройству прилегающей территории и установке ограждений.

К открытию стадиона был приурочен товарищеский матч между ветеранами Сергиева Посада и Калязина.

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что обновленный стадион в Краснозаводске – подарок для всех жителей.

«На объекте были проведены работы по обновлению футбольного поля, беговых дорожек. На 2020 год на стадионе также запланировано устройство многофункциональных площадок для игры в волейбол, городки, площадок для занятий воркаутом. Это будет полноценный современный спорткомплекс», - добавил Терюшков.