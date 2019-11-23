РИАМО - 23 ноя. Фестивальный сезон «Гринландия-2020» пройдет под девизом «Я люблю тебя, жизнь!» и будет посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, уже стартовал его заочный конкурс, говорится в сообщении пресс-службы фестиваля.

Фестиваль «Гринландия» имени Иосифа Кобзона стал одним из самых ярких событий в мире авторской песни в России. Ежегодно, в третьи выходные июля, на крутом берегу реки Быстрица в Кировской области собираются более 200 тысяч человек.

«Заочный конкурс — традиционная часть большого фестивального движения. В прошлом сезоне авторы и исполнители из 74 регионов России и 21 зарубежной страны приняли участие в конкурсах песен и стихов. Жюри фестиваля «Гринландия» под председательством популярного поэта-песенника Александра Шаганов получило 2542 конкурсных заявки», - говорится в сообщении.

В этом году заочный конкурс будет проходить в два тура. В нем смогут принять участие авторы слов и музыки, исполнители и творческие коллективы. Первый тур уже начался и пройдет до 15 марта 2020 года. По его итогам члены жюри выберут участников второго тура, который определит дипломантов, лауреатов и народного победителя заочного конкурса.

Конкурс пройдет по пяти номинациям: «Общий конкурс», «Песни из репертуара И.Д. Кобзона», «Молоды душой», «Произведения, посвященные Великой Отечественной войне» и новинка этого сезона — «Школьная мастерская», в которой примут участие дети и подростки до 17 лет.

Победители получат дипломы и денежные призы, а также возможность выйти на главную сцену фестиваля «Гринландия» вместе с мэтрами авторской песни.

Познакомиться со всеми условиями конкурса и подать заявку можно на сайте «Гринландии» или в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».