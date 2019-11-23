РИАМО - 23 ноя. Неизвестный похитил легковой автомобиль KIA Optima стоимостью 1,5 миллиона рублей от дома в Балашихе, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«22 ноября в 06:00 в дежурную часть отдела полиции обратился мужчина 1976 года рождения с заявлением о том, что с 18:30 21 ноября до 05:30 22 ноября от дома заявителя на улице Кудаковского в Балашихе неизвестный похитил его автомашину KIA Optima 2019 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

По его словам, сумма ущерба составила 1,5 миллиона рублей. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия.

Он уточнил, что по данному факту возбуждено уголовное дело статье «Кража».