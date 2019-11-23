РИАМО - 23 ноя. На 12 станциях Московских центральных диаметров разместили более 40 круглых лайтбоксов со схемой линий метрополитена и МЦД, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Для улучшения информирования пассажиров на 12 станциях МЦД установили 42 круглых лайтбокса со совмещенной схемой метро и МЦД. Аналогичные элементы навигации установлены на станциях метро. Такие карты будут установлены на всех станциях МЦД», - говорится в сообщении.

Новая навигация установлена на станциях: Савеловская, Окружная, Аникеева, Беговая, Красногорская, Павшино, Тестовская, Тушинская, Фили, Стрешнево, Кунцевская, Красный балтиец.

Также на 36 платформах станций МЦД-1 (D1) Одинцово – Лобня и МЦД-2 (D2) Нахабино – Подольск ведут работы по корректировке мест остановки поездов «Иволга», наносится разметка для последующей установки указателей.

Движение по МЦД было запущено 21 ноября президентом России Владимиром Путиным. В субботу начала работать новая станция МЦД-2 Волоколамская на северо-западе Москвы.

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