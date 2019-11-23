РИАМО - 23 ноя. Сведения в отношении ООО «СК Проф Демонтаж» признали подлежащими включению в реестр недобросовестных поставщиков, сведения предоставило ФГБУ «Приокско-Террасный государственный природный биосферный заповедник имени М.А. Заблоцкого», говорится в сообщении пресс-службы Московского областного управления ФАС России.

«Согласно представленным сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок. В регламентированный срок ООО «СК Проф Демонтаж» не представило подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и документ об обеспечении его исполнения», - говорится в сообщении.

В связи с эти поступило уведомление об уклонении ООО от заключения контракта на выполнение работ по текущему ремонту пристройки жилого дома.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России ООО «СК Проф Демонтаж» не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки», - отмечается в материале.

В Московском областном УФАС РФ приняли решения о внесении сведений в отношении ООО «СК Проф Демонтаж» в реестр недобросовестных поставщиков.