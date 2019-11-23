РИАМО - 23 ноя. Весной следующего года по Москве-реке запустят экологические экскурсии протяженностью от 2 до 4 часов, правительство города закупило для этого специальный теплоход, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Правительство города закупило теплоход, где могут собираться группы 40 человек с экипажем примерно 15 человек - это технический, лекторский персонал. Они могут показать детям все, что есть в Москве-реке, и все, что есть на побережье Москвы-реки. Мы увидим здесь и подводный мир и прилегающие территории. Экскурсия может длиться два, три, четыре часа», - сказал Бирюков.

Он отметил, что столичные экоцентры будут организовывать данную экскурсионную работу.

«Полагаю, что первые походы по Москве-реке этого экологического плавающего судна начнутся весной 2020 года. <...> Это целый комплекс мероприятий для познания того, что есть у нас в городе - там, где мы живем, где мы работаем, где мы отдыхаем», - уточнил заммэра.

По его словам, на сегодняшний день в круглосуточном режиме ведется мониторинг окружающей среды на 53 станциях города, из них три станции было отдано Подмосковью.

Как уточняется в сообщении пресс-службы департамента ЖКХ столицы, «Московский эколог» – первое в России судно такого уровня и назначения. Было принято решение создать на борту эколого-просветительский центр. «Московский эколог» предназначен не только для совершения экологических маршрутов по акватории реки Москвы, но и для экологического просвещения и воспитания посетителей различных возрастных категорий.

Кроме того, на теплоходе создана зона виртуальной реальности, где посетители могут не только ознакомиться с устройством капитанской рубки, но и попробовать себя в роли капитана. Благодаря современному оборудованию создается полный эффект присутствия. На верхней палубе оборудовано пространство эколого-просветительского центра.