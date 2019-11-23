РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 23 ноя. Победительницу конкурса «Красивая мама» из подмосковных Котельников определили на концерте, посвященном Дню матери, сообщила «РИАМО в Люберцах» координатор АНО Центра помощи многодетным семьям «МногоМама» Татьяна Авилова.

«У нас прошло большое мероприятие, концерт был разделен на 3 части: концерт, финал конкурса и показ мод. Для мамочек выступили коллективы Котельников и Москвы. Также мы подвели итоги финала конкурса «Красивая мама». В финале участвовало 10 мамочек, которые соревновались между собой на звание самой красивой мамы. Титут получила Галина Мосолова», - сказала Татьяна.

По ее словам, победительнице вручили корону и обучение в школе дефиле.