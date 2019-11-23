РИАМО - 23 ноя. В деревне Апаринки Ленинского городского округа обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями груди, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками отдела уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным полиции за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдела по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области мужчина 1980 года рождения», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что преступление совершено в ходе внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», заключил представитель пресс-службы.