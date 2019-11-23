РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 ноя. В подмосковном Подольске прошли открытые личные соревнования по выездке и конкуру конноспортивного клуба «Фаворит», в них приняло участие 35 спортсменов из Подольска, Москвы, Московской и Владимирской областей, сообщил «РИАМО в Подольске» директор конно-спортивного клуба (КСК) «Фаворит» Сергей Головатюк.

«Открытые личные соревнования по выездке и конкуру в КСК «Фаворит» собрали 35 спортсменов из Подольска, Москвы, Московской и Владимирской областей. Состязания прошли в субботу в манеже на песке на территории клуба в деревне Бородино, Варшавское шоссе, дом 1. В навыках манежной езды, конкуре и кавалетти соревновались дети на пони, любители и начинающие, также прошли состязания по адаптивному спорту среди инвалидов», – сказал Головатюк.

Победителей и призеров соревнований по выездке определяли в восьми зачетах. Победители и призеры получили дипломы, кубки, подарки и розетки для лошадей. Следующие состязания по конкуру «Новогодний бал» пройдут в конце декабря и будут костюмированными.