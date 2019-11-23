РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 ноя. Около 80 человек приняли участие в первом региональном бизнес-форуме в Домодедове, который прошел в субботу в честь Дня женского предпринимательства, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«У нас было 110 заявок, из них пришло 79 человек», - сказала организатор форума Александра Закирова.

На форуме присутствовали депутат Мособлдумы Олег Жолобов и председатель комиссии по общественному контролю, открытости власти, информационной политике и противодействию коррупции общественной палаты Домодедова Сергей Еприкян.

Закирова также добавила, что идея создания форума возникла благодаря запросам аудитории.

«У нас есть сообщество бизнес-леди Домодедова и мы собираем проблематику, запросы, идеи. В последнее время много запросов и от мужчин, чтобы добавили в эту группу, поэтому мы сейчас решили сделать общее бизнес-сообщество города, и этот форум - площадка для новых коммуникаций, взаимодействий и нетворкинга», - сказала Закирова.

Она подчеркнула, что подобные мероприятия должны проводиться чаще. Как минимум, на постоянной основе раз в год.

Форум проходил с 10:00 до 17:00 на базе домодедовской школы №8.