РИАМО - 23 ноя. Страницу Московских центральных диаметров (МЦД) на сайте метрополитена посетили более 280 тысяч человек с момента запуска движения по МЦД, больше всего посетителей отметили 21 ноября, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«После запуска Московских центральных диаметров в нашем разделе на сайте метро побывали более 280 тысяч человек. Абсолютный пик посещаемости сайта МЦД за все время его работы был зафиксирован 21 ноября, в день открытия первых двух диаметров. За одни сутки в разделе побывали более 180 тысяч человек», - сказал представитель пресс-службы департамента.

На странице МЦД объявлен сбор предложений по улучшению новой транспортной системы. Все желающие могут предлагать идеи через форму обратной связи на главной странице.

Со дня открытия сайта МЦД его посетили уже более 912 тысяч человек. Пользователи проводят на сайте в среднем порядка 2,5 минут.

Каждому из диаметров в разделе МЦД посвящена отдельная страница, оформленная в цвет маршрута. Там можно узнать о протяженности диаметра, количестве станций и пересадок на другой транспорт. Кроме того, можно найти подробную информацию о павильоне МЦД и поезде «Иволга», который курсирует по МЦД.

С запуском диаметров 21 ноября общественный транспорт стал доступнее для более чем 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.

С момента запуска поезда МЦД перевезли уже свыше 1,1 миллиона пассажиров. Ожидается, что пассажиропоток на первых двух диаметрах составит 200 миллионов человек ежегодно.

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